Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.188 0,30 BIST ANKARA 125.682 -0,39 BIST ANTALYA 51.161 -1,93 BIST BALIKESİR 48.171 1,05 BIST BURSA 141.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.188 0,30
BIST ANKARA 125.682 -0,39
BIST ANTALYA 51.161 -1,93
BIST BALIKESİR 48.171 1,05
BIST BURSA 141.561 2,35
BIST DENIZLI 86.712 -0,09
BIST ISTANBUL 102.783 -0,95
BIST IZMIR 153.866 -1,84
BIST KAYSERI 323.612 -0,82
BIST KOCAELI 243.567 -0,55
BIST KONYA 56.555 1,26
BIST TEKIRDAĞ 164.926 1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:31 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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