Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.188 0,30 BIST ANKARA 125.682 -0,39 BIST ANTALYA 51.161 -1,93 BIST BALIKESİR 48.171 1,05 BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.188
|0,30
|BIST ANKARA
|125.682
|-0,39
|BIST ANTALYA
|51.161
|-1,93
|BIST BALIKESİR
|48.171
|1,05
|BIST BURSA
|141.561
|2,35
|BIST DENIZLI
|86.712
|-0,09
|BIST ISTANBUL
|102.783
|-0,95
|BIST IZMIR
|153.866
|-1,84
|BIST KAYSERI
|323.612
|-0,82
|BIST KOCAELI
|243.567
|-0,55
|BIST KONYA
|56.555
|1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|164.926
|1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:31 Kaynak: AA
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