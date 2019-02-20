Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.890 0,21 BIST ANKARA 126.995 1,91 BIST ANTALYA 51.139 -0,87 BIST BALIKESİR 49.092 0,53 BIST BURSA 144.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.890 0,21
BIST ANKARA 126.995 1,91
BIST ANTALYA 51.139 -0,87
BIST BALIKESİR 49.092 0,53
BIST BURSA 144.325 1,50
BIST DENIZLI 83.276 -1,77
BIST ISTANBUL 103.482 0,68
BIST IZMIR 156.270 -0,22
BIST KAYSERI 333.995 0,19
BIST KOCAELI 240.338 0,25
BIST KONYA 57.819 2,11
BIST TEKIRDAĞ 166.154 1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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