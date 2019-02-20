Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.890 0,21 BIST ANKARA 126.995 1,91 BIST ANTALYA 51.139 -0,87 BIST BALIKESİR 49.092 0,53 BIST BURSA 144.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.890
|0,21
|BIST ANKARA
|126.995
|1,91
|BIST ANTALYA
|51.139
|-0,87
|BIST BALIKESİR
|49.092
|0,53
|BIST BURSA
|144.325
|1,50
|BIST DENIZLI
|83.276
|-1,77
|BIST ISTANBUL
|103.482
|0,68
|BIST IZMIR
|156.270
|-0,22
|BIST KAYSERI
|333.995
|0,19
|BIST KOCAELI
|240.338
|0,25
|BIST KONYA
|57.819
|2,11
|BIST TEKIRDAĞ
|166.154
|1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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