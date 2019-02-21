Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.458 0,87 BIST ANKARA 127.940 0,74 BIST ANTALYA 51.989 1,66 BIST BALIKESİR 49.275 0,37 BIST BURSA 143.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.458 0,87
BIST ANKARA 127.940 0,74
BIST ANTALYA 51.989 1,66
BIST BALIKESİR 49.275 0,37
BIST BURSA 143.652 -0,47
BIST DENIZLI 83.437 0,19
BIST ISTANBUL 102.784 -0,67
BIST IZMIR 156.194 -0,05
BIST KAYSERI 340.639 1,99
BIST KOCAELI 245.425 2,12
BIST KONYA 58.595 1,34
BIST TEKIRDAĞ 166.517 0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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