Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.272 2,10 BIST ANKARA 129.446 1,18 BIST ANTALYA 51.613 -0,72 BIST BALIKESİR 50.013 1,50 BIST BURSA 144.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.272
|2,10
|BIST ANKARA
|129.446
|1,18
|BIST ANTALYA
|51.613
|-0,72
|BIST BALIKESİR
|50.013
|1,50
|BIST BURSA
|144.287
|0,44
|BIST DENIZLI
|83.284
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|104.503
|1,67
|BIST IZMIR
|157.779
|1,01
|BIST KAYSERI
|343.931
|0,97
|BIST KOCAELI
|247.885
|1,00
|BIST KONYA
|59.016
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|169.898
|2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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