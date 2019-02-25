Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.650 1,82 BIST ANKARA 129.212 -0,18 BIST ANTALYA 52.166 1,07 BIST BALIKESİR 50.956 1,88 BIST BURSA 152.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.650
|1,82
|BIST ANKARA
|129.212
|-0,18
|BIST ANTALYA
|52.166
|1,07
|BIST BALIKESİR
|50.956
|1,88
|BIST BURSA
|152.265
|5,53
|BIST DENIZLI
|83.790
|0,61
|BIST ISTANBUL
|105.926
|1,36
|BIST IZMIR
|157.550
|-0,15
|BIST KAYSERI
|355.958
|3,50
|BIST KOCAELI
|246.951
|-0,38
|BIST KONYA
|60.533
|2,57
|BIST TEKIRDAĞ
|177.625
|4,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA
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