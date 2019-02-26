Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.125 0,25 BIST ANKARA 131.151 1,50 BIST ANTALYA 52.634 0,90 BIST BALIKESİR 51.299 0,67 BIST BURSA 152.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.125 0,25
BIST ANKARA 131.151 1,50
BIST ANTALYA 52.634 0,90
BIST BALIKESİR 51.299 0,67
BIST BURSA 152.320 0,04
BIST DENIZLI 85.548 2,10
BIST ISTANBUL 106.179 0,24
BIST IZMIR 157.850 0,19
BIST KAYSERI 355.795 -0,05
BIST KOCAELI 251.481 1,83
BIST KONYA 60.410 -0,20
BIST TEKIRDAĞ 175.911 -0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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