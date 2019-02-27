Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.453 -1,41 BIST ANKARA 127.667 -2,66 BIST ANTALYA 52.469 -0,31 BIST BALIKESİR 52.697 2,73 BIST BURSA 151.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.453
|-1,41
|BIST ANKARA
|127.667
|-2,66
|BIST ANTALYA
|52.469
|-0,31
|BIST BALIKESİR
|52.697
|2,73
|BIST BURSA
|151.399
|-0,60
|BIST DENIZLI
|84.771
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|104.827
|-1,27
|BIST IZMIR
|155.629
|-1,41
|BIST KAYSERI
|367.082
|3,17
|BIST KOCAELI
|248.901
|-1,03
|BIST KONYA
|59.132
|-2,12
|BIST TEKIRDAĞ
|176.424
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA
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