Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.453 -1,41 BIST ANKARA 127.667 -2,66 BIST ANTALYA 52.469 -0,31 BIST BALIKESİR 52.697 2,73 BIST BURSA 151.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.453 -1,41
BIST ANKARA 127.667 -2,66
BIST ANTALYA 52.469 -0,31
BIST BALIKESİR 52.697 2,73
BIST BURSA 151.399 -0,60
BIST DENIZLI 84.771 -0,91
BIST ISTANBUL 104.827 -1,27
BIST IZMIR 155.629 -1,41
BIST KAYSERI 367.082 3,17
BIST KOCAELI 248.901 -1,03
BIST KONYA 59.132 -2,12
BIST TEKIRDAĞ 176.424 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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