Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.023 0,84 BIST ANKARA 128.325 0,52 BIST ANTALYA 53.453 1,87 BIST BALIKESİR 52.291 -0,77 BIST BURSA 151.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.023
|0,84
|BIST ANKARA
|128.325
|0,52
|BIST ANTALYA
|53.453
|1,87
|BIST BALIKESİR
|52.291
|-0,77
|BIST BURSA
|151.405
|0,00
|BIST DENIZLI
|87.041
|2,68
|BIST ISTANBUL
|105.845
|0,97
|BIST IZMIR
|156.663
|0,66
|BIST KAYSERI
|368.110
|0,28
|BIST KOCAELI
|245.741
|-1,27
|BIST KONYA
|59.773
|1,09
|BIST TEKIRDAĞ
|179.309
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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