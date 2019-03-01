Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.104 -0,49 BIST ANKARA 125.925 -1,87 BIST ANTALYA 54.105 1,22 BIST BALIKESİR 50.323 -3,76 BIST BURSA 151.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.104
|-0,49
|BIST ANKARA
|125.925
|-1,87
|BIST ANTALYA
|54.105
|1,22
|BIST BALIKESİR
|50.323
|-3,76
|BIST BURSA
|151.034
|-0,25
|BIST DENIZLI
|86.809
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|104.742
|-1,04
|BIST IZMIR
|157.585
|0,59
|BIST KAYSERI
|362.986
|-1,39
|BIST KOCAELI
|245.215
|-0,21
|BIST KONYA
|60.001
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|175.654
|-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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