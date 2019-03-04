Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.136 1,09 BIST ANKARA 126.647 0,57 BIST ANTALYA 54.942 1,55 BIST BALIKESİR 49.530 -1,58 BIST BURSA 154.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.136 1,09
BIST ANKARA 126.647 0,57
BIST ANTALYA 54.942 1,55
BIST BALIKESİR 49.530 -1,58
BIST BURSA 154.684 2,42
BIST DENIZLI 88.029 1,40
BIST ISTANBUL 105.141 0,38
BIST IZMIR 151.734 -3,71
BIST KAYSERI 368.640 1,56
BIST KOCAELI 249.615 1,79
BIST KONYA 63.021 5,03
BIST TEKIRDAĞ 177.619 1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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