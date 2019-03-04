Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.136 1,09 BIST ANKARA 126.647 0,57 BIST ANTALYA 54.942 1,55 BIST BALIKESİR 49.530 -1,58 BIST BURSA 154.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.136
|1,09
|BIST ANKARA
|126.647
|0,57
|BIST ANTALYA
|54.942
|1,55
|BIST BALIKESİR
|49.530
|-1,58
|BIST BURSA
|154.684
|2,42
|BIST DENIZLI
|88.029
|1,40
|BIST ISTANBUL
|105.141
|0,38
|BIST IZMIR
|151.734
|-3,71
|BIST KAYSERI
|368.640
|1,56
|BIST KOCAELI
|249.615
|1,79
|BIST KONYA
|63.021
|5,03
|BIST TEKIRDAĞ
|177.619
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:37 Kaynak: AA
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü