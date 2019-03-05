Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.212 1,10 BIST ANKARA 127.017 0,29 BIST ANTALYA 54.945 0,01 BIST BALIKESİR 49.000 -1,07 BIST BURSA 155.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.212 1,10
BIST ANKARA 127.017 0,29
BIST ANTALYA 54.945 0,01
BIST BALIKESİR 49.000 -1,07
BIST BURSA 155.453 0,50
BIST DENIZLI 86.786 -1,41
BIST ISTANBUL 105.372 0,22
BIST IZMIR 150.179 -1,02
BIST KAYSERI 360.735 -2,14
BIST KOCAELI 250.082 0,19
BIST KONYA 64.497 2,34
BIST TEKIRDAĞ 178.196 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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