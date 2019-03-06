Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.777 -0,23 BIST ANKARA 126.293 -0,57 BIST ANTALYA 54.373 -1,04 BIST BALIKESİR 48.977 -0,05 BIST BURSA 153.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.777 -0,23
BIST ANKARA 126.293 -0,57
BIST ANTALYA 54.373 -1,04
BIST BALIKESİR 48.977 -0,05
BIST BURSA 153.753 -1,09
BIST DENIZLI 86.706 -0,09
BIST ISTANBUL 104.672 -0,66
BIST IZMIR 147.746 -1,62
BIST KAYSERI 366.454 1,59
BIST KOCAELI 249.805 -0,11
BIST KONYA 63.082 -2,19
BIST TEKIRDAĞ 180.029 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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