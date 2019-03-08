Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.895 -2,27 BIST ANKARA 123.318 -1,21 BIST ANTALYA 53.590 -0,32 BIST BALIKESİR 47.516 -0,24 BIST BURSA 147.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.895 -2,27
BIST ANKARA 123.318 -1,21
BIST ANTALYA 53.590 -0,32
BIST BALIKESİR 47.516 -0,24
BIST BURSA 147.289 -1,04
BIST DENIZLI 84.021 -1,92
BIST ISTANBUL 102.961 -0,47
BIST IZMIR 144.118 0,73
BIST KAYSERI 355.006 -3,02
BIST KOCAELI 244.352 -1,42
BIST KONYA 60.255 -1,12
BIST TEKIRDAĞ 169.611 -2,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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