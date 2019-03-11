Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.380 0,81 BIST ANKARA 121.178 -1,73 BIST ANTALYA 53.234 -0,66 BIST BALIKESİR 46.389 -2,37 BIST BURSA 143.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.380
|0,81
|BIST ANKARA
|121.178
|-1,73
|BIST ANTALYA
|53.234
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|46.389
|-2,37
|BIST BURSA
|143.361
|-2,67
|BIST DENIZLI
|82.742
|-1,52
|BIST ISTANBUL
|102.514
|-0,43
|BIST IZMIR
|142.284
|-1,27
|BIST KAYSERI
|364.101
|2,56
|BIST KOCAELI
|244.814
|0,19
|BIST KONYA
|59.945
|-0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|171.996
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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