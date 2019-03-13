Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.216 0,09 BIST ANKARA 121.413 -2,03 BIST ANTALYA 52.280 -2,22 BIST BALIKESİR 45.789 -1,68 BIST BURSA 144.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.216
|0,09
|BIST ANKARA
|121.413
|-2,03
|BIST ANTALYA
|52.280
|-2,22
|BIST BALIKESİR
|45.789
|-1,68
|BIST BURSA
|144.908
|-0,54
|BIST DENIZLI
|81.482
|-0,76
|BIST ISTANBUL
|102.102
|-0,60
|BIST IZMIR
|143.001
|-0,67
|BIST KAYSERI
|352.948
|-2,36
|BIST KOCAELI
|252.454
|1,01
|BIST KONYA
|59.965
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|188.618
|6,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi
Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak
Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek