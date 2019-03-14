Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.413 0,65 BIST ANKARA 122.464 0,87 BIST ANTALYA 52.239 -0,08 BIST BALIKESİR 45.885 0,21 BIST BURSA 146.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.413
|0,65
|BIST ANKARA
|122.464
|0,87
|BIST ANTALYA
|52.239
|-0,08
|BIST BALIKESİR
|45.885
|0,21
|BIST BURSA
|146.085
|0,81
|BIST DENIZLI
|81.488
|0,01
|BIST ISTANBUL
|102.518
|0,41
|BIST IZMIR
|145.044
|1,43
|BIST KAYSERI
|357.295
|1,23
|BIST KOCAELI
|249.991
|-0,98
|BIST KONYA
|60.682
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|186.129
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:15 Kaynak: AA
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