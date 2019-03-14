Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.413 0,65 BIST ANKARA 122.464 0,87 BIST ANTALYA 52.239 -0,08 BIST BALIKESİR 45.885 0,21 BIST BURSA 146.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.413 0,65
BIST ANKARA 122.464 0,87
BIST ANTALYA 52.239 -0,08
BIST BALIKESİR 45.885 0,21
BIST BURSA 146.085 0,81
BIST DENIZLI 81.488 0,01
BIST ISTANBUL 102.518 0,41
BIST IZMIR 145.044 1,43
BIST KAYSERI 357.295 1,23
BIST KOCAELI 249.991 -0,98
BIST KONYA 60.682 1,20
BIST TEKIRDAĞ 186.129 -1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 19:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]