Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.919 1,88 BIST ANKARA 124.266 1,47 BIST ANTALYA 54.770 4,84 BIST BALIKESİR 46.792 1,98 BIST BURSA 149.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.919 1,88
BIST ANKARA 124.266 1,47
BIST ANTALYA 54.770 4,84
BIST BALIKESİR 46.792 1,98
BIST BURSA 149.696 2,47
BIST DENIZLI 82.408 1,13
BIST ISTANBUL 102.136 -0,37
BIST IZMIR 146.269 0,84
BIST KAYSERI 362.241 1,38
BIST KOCAELI 250.823 0,33
BIST KONYA 61.724 1,72
BIST TEKIRDAĞ 185.792 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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