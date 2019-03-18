Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.876 0,50 BIST ANKARA 126.079 1,46 BIST ANTALYA 54.982 0,39 BIST BALIKESİR 47.416 1,33 BIST BURSA 152.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.876 0,50
BIST ANKARA 126.079 1,46
BIST ANTALYA 54.982 0,39
BIST BALIKESİR 47.416 1,33
BIST BURSA 152.495 1,87
BIST DENIZLI 83.626 1,48
BIST ISTANBUL 102.751 0,60
BIST IZMIR 147.813 1,06
BIST KAYSERI 363.154 0,25
BIST KOCAELI 249.854 -0,39
BIST KONYA 62.588 1,40
BIST TEKIRDAĞ 189.305 1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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