Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
2 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.395 0,80 BIST ANKARA 126.029 -0,04 BIST ANTALYA 54.593 -0,71 BIST BALIKESİR 47.514 0,21 BIST BURSA 145.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.395
|0,80
|BIST ANKARA
|126.029
|-0,04
|BIST ANTALYA
|54.593
|-0,71
|BIST BALIKESİR
|47.514
|0,21
|BIST BURSA
|145.231
|-4,76
|BIST DENIZLI
|84.524
|1,07
|BIST ISTANBUL
|103.645
|0,87
|BIST IZMIR
|147.648
|-0,11
|BIST KAYSERI
|369.460
|1,74
|BIST KOCAELI
|258.038
|3,28
|BIST KONYA
|62.055
|-0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|189.337
|0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:04 Kaynak: AA
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