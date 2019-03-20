Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.242 -1,12 BIST ANKARA 125.365 -0,53 BIST ANTALYA 54.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.242 -1,12
BIST ANKARA 125.365 -0,53
BIST ANTALYA 54.522 -0,13
BIST BALIKESİR 47.566 0,11
BIST BURSA 143.992 -0,85
BIST DENIZLI 83.556 -1,15
BIST ISTANBUL 103.067 -0,56
BIST IZMIR 146.683 -0,65
BIST KAYSERI 363.395 -1,64
BIST KOCAELI 256.414 -0,63
BIST KONYA 61.464 -0,95
BIST TEKIRDAĞ 191.246 1,01


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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