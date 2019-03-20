Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
37 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.242 -1,12 BIST ANKARA 125.365 -0,53 BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.242
|-1,12
|BIST ANKARA
|125.365
|-0,53
|BIST ANTALYA
|54.522
|-0,13
|BIST BALIKESİR
|47.566
|0,11
|BIST BURSA
|143.992
|-0,85
|BIST DENIZLI
|83.556
|-1,15
|BIST ISTANBUL
|103.067
|-0,56
|BIST IZMIR
|146.683
|-0,65
|BIST KAYSERI
|363.395
|-1,64
|BIST KOCAELI
|256.414
|-0,63
|BIST KONYA
|61.464
|-0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|191.246
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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