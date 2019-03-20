Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.878 -2,35 BIST ANKARA 123.722 -1,83 BIST ANTALYA 53.607 -1,81 BIST BALIKESİR 46.641 -1,84 BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.878
|-2,35
|BIST ANKARA
|123.722
|-1,83
|BIST ANTALYA
|53.607
|-1,81
|BIST BALIKESİR
|46.641
|-1,84
|BIST BURSA
|142.184
|-2,10
|BIST DENIZLI
|83.349
|-1,39
|BIST ISTANBUL
|102.063
|-1,53
|BIST IZMIR
|144.343
|-2,24
|BIST KAYSERI
|365.155
|-1,17
|BIST KOCAELI
|253.741
|-1,67
|BIST KONYA
|61.744
|-0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|189.893
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:08 Kaynak: AA
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