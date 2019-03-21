Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
6 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.596 0,91 BIST ANKARA 123.142 -0,47 BIST ANTALYA 53.437 -0,32 BIST BALIKESİR 46.366 -0,59 BIST BURSA 140.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.596
|0,91
|BIST ANKARA
|123.142
|-0,47
|BIST ANTALYA
|53.437
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|46.366
|-0,59
|BIST BURSA
|140.813
|-0,96
|BIST DENIZLI
|83.557
|0,25
|BIST ISTANBUL
|102.083
|0,02
|BIST IZMIR
|144.065
|-0,19
|BIST KAYSERI
|365.738
|0,16
|BIST KOCAELI
|251.325
|-0,95
|BIST KONYA
|61.840
|0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|193.114
|1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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