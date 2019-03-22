Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.500 -3,74 BIST ANKARA 117.473 -4,60 BIST ANTALYA 52.460 -1,83 BIST BALIKESİR 45.455 -1,97 BIST BURSA 134.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.500 -3,74
BIST ANKARA 117.473 -4,60
BIST ANTALYA 52.460 -1,83
BIST BALIKESİR 45.455 -1,97
BIST BURSA 134.828 -4,25
BIST DENIZLI 80.152 -4,08
BIST ISTANBUL 99.741 -2,29
BIST IZMIR 139.344 -3,28
BIST KAYSERI 348.914 -4,60
BIST KOCAELI 247.534 -1,51
BIST KONYA 59.280 -4,14
BIST TEKIRDAĞ 185.358 -4,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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