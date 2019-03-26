Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.021 -1,51 BIST ANKARA 115.207 -1,35 BIST ANTALYA 52.636 0,01 BIST BALIKESİR 44.352 -0,06 BIST BURSA 130.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.021
|-1,51
|BIST ANKARA
|115.207
|-1,35
|BIST ANTALYA
|52.636
|0,01
|BIST BALIKESİR
|44.352
|-0,06
|BIST BURSA
|130.547
|-3,24
|BIST DENIZLI
|77.986
|-1,37
|BIST ISTANBUL
|97.017
|-2,41
|BIST IZMIR
|138.220
|-1,15
|BIST KAYSERI
|340.507
|-0,92
|BIST KOCAELI
|249.108
|-1,06
|BIST KONYA
|57.872
|-1,02
|BIST TEKIRDAĞ
|184.689
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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