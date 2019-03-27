Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.995 -3,92 BIST ANKARA 107.335 -6,83 BIST ANTALYA 50.626 -3,82 BIST BALIKESİR 42.032 -5,23 BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.995 -3,92
BIST ANKARA 107.335 -6,83
BIST ANTALYA 50.626 -3,82
BIST BALIKESİR 42.032 -5,23
BIST BURSA 124.251 -4,82
BIST DENIZLI 74.744 -4,16
BIST ISTANBUL 91.705 -5,48
BIST IZMIR 134.725 -2,53
BIST KAYSERI 330.955 -2,81
BIST KOCAELI 237.142 -4,80
BIST KONYA 55.277 -4,48
BIST TEKIRDAĞ 177.541 -3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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