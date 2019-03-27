Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.995 -3,92 BIST ANKARA 107.335 -6,83 BIST ANTALYA 50.626 -3,82 BIST BALIKESİR 42.032 -5,23 BIST BURSA 124.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.995
|-3,92
|BIST ANKARA
|107.335
|-6,83
|BIST ANTALYA
|50.626
|-3,82
|BIST BALIKESİR
|42.032
|-5,23
|BIST BURSA
|124.251
|-4,82
|BIST DENIZLI
|74.744
|-4,16
|BIST ISTANBUL
|91.705
|-5,48
|BIST IZMIR
|134.725
|-2,53
|BIST KAYSERI
|330.955
|-2,81
|BIST KOCAELI
|237.142
|-4,80
|BIST KONYA
|55.277
|-4,48
|BIST TEKIRDAĞ
|177.541
|-3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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