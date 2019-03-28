Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.728 1,01 BIST ANKARA 108.832 1,40 BIST ANTALYA 50.768 0,28 BIST BALIKESİR 42.469 1,04 BIST BURSA 126.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.728 1,01
BIST ANKARA 108.832 1,40
BIST ANTALYA 50.768 0,28
BIST BALIKESİR 42.469 1,04
BIST BURSA 126.934 2,16
BIST DENIZLI 75.211 0,62
BIST ISTANBUL 91.552 -0,17
BIST IZMIR 134.941 0,16
BIST KAYSERI 340.497 2,88
BIST KOCAELI 215.994 -8,92
BIST KONYA 55.159 -0,21
BIST TEKIRDAĞ 178.063 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 19:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]