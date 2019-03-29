Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.627 1,67 BIST ANKARA 111.823 2,75 BIST ANTALYA 51.736 1,91 BIST BALIKESİR 43.052 1,37 BIST BURSA 128.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.627 1,67
BIST ANKARA 111.823 2,75
BIST ANTALYA 51.736 1,91
BIST BALIKESİR 43.052 1,37
BIST BURSA 128.333 1,10
BIST DENIZLI 76.246 1,38
BIST ISTANBUL 92.534 1,07
BIST IZMIR 136.438 1,11
BIST KAYSERI 345.131 1,36
BIST KOCAELI 216.891 0,42
BIST KONYA 56.419 2,28
BIST TEKIRDAĞ 183.603 3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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