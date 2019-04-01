Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.835 2,38 BIST ANKARA 113.317 1,34 BIST ANTALYA 51.850 0,22 BIST BALIKESİR 43.517 1,08 BIST BURSA 127.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.835
|2,38
|BIST ANKARA
|113.317
|1,34
|BIST ANTALYA
|51.850
|0,22
|BIST BALIKESİR
|43.517
|1,08
|BIST BURSA
|127.977
|-0,28
|BIST DENIZLI
|77.183
|1,23
|BIST ISTANBUL
|93.225
|0,75
|BIST IZMIR
|137.622
|0,87
|BIST KAYSERI
|343.583
|-0,45
|BIST KOCAELI
|223.967
|3,26
|BIST KONYA
|57.210
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|184.486
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:42 Kaynak: AA
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