Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.835 2,38 BIST ANKARA 113.317 1,34 BIST ANTALYA 51.850 0,22 BIST BALIKESİR 43.517 1,08 BIST BURSA 127.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.835 2,38
BIST ANKARA 113.317 1,34
BIST ANTALYA 51.850 0,22
BIST BALIKESİR 43.517 1,08
BIST BURSA 127.977 -0,28
BIST DENIZLI 77.183 1,23
BIST ISTANBUL 93.225 0,75
BIST IZMIR 137.622 0,87
BIST KAYSERI 343.583 -0,45
BIST KOCAELI 223.967 3,26
BIST KONYA 57.210 1,40
BIST TEKIRDAĞ 184.486 0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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