Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
52 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.962 -0,48 BIST ANKARA 111.996 -1,17 BIST ANTALYA 51.798 -0,10 BIST BALIKESİR 43.943 0,98 BIST BURSA 128.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.962
|-0,48
|BIST ANKARA
|111.996
|-1,17
|BIST ANTALYA
|51.798
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|43.943
|0,98
|BIST BURSA
|128.738
|0,59
|BIST DENIZLI
|77.886
|0,91
|BIST ISTANBUL
|93.129
|-0,10
|BIST IZMIR
|135.832
|-1,30
|BIST KAYSERI
|340.230
|-0,98
|BIST KOCAELI
|226.179
|0,99
|BIST KONYA
|57.306
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|183.572
|-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:03 Kaynak: AA
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