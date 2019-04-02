Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

52 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.962 -0,48 BIST ANKARA 111.996 -1,17 BIST ANTALYA 51.798 -0,10 BIST BALIKESİR 43.943 0,98 BIST BURSA 128.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.962 -0,48
BIST ANKARA 111.996 -1,17
BIST ANTALYA 51.798 -0,10
BIST BALIKESİR 43.943 0,98
BIST BURSA 128.738 0,59
BIST DENIZLI 77.886 0,91
BIST ISTANBUL 93.129 -0,10
BIST IZMIR 135.832 -1,30
BIST KAYSERI 340.230 -0,98
BIST KOCAELI 226.179 0,99
BIST KONYA 57.306 0,17
BIST TEKIRDAĞ 183.572 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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