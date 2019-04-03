Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.807 -0,09 BIST ANKARA 112.750 0,67 BIST ANTALYA 53.127 2,57 BIST BALIKESİR 44.622 1,55 BIST BURSA 131.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.807
|-0,09
|BIST ANKARA
|112.750
|0,67
|BIST ANTALYA
|53.127
|2,57
|BIST BALIKESİR
|44.622
|1,55
|BIST BURSA
|131.415
|2,08
|BIST DENIZLI
|77.911
|0,03
|BIST ISTANBUL
|94.060
|1,00
|BIST IZMIR
|136.003
|0,13
|BIST KAYSERI
|343.104
|0,84
|BIST KOCAELI
|224.866
|-0,58
|BIST KONYA
|58.176
|1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|184.054
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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