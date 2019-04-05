Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.607 -0,18 BIST ANKARA 116.592 0,61 BIST ANTALYA 54.088 0,38 BIST BALIKESİR 46.245 0,72 BIST BURSA 139.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.607 -0,18
BIST ANKARA 116.592 0,61
BIST ANTALYA 54.088 0,38
BIST BALIKESİR 46.245 0,72
BIST BURSA 139.311 2,05
BIST DENIZLI 78.573 -0,24
BIST ISTANBUL 98.238 0,26
BIST IZMIR 140.426 0,40
BIST KAYSERI 355.293 0,11
BIST KOCAELI 231.267 0,56
BIST KONYA 58.891 0,77
BIST TEKIRDAĞ 185.248 -2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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