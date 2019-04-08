Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.989 -1,98 BIST ANKARA 113.840 -2,36 BIST ANTALYA 53.184 -1,67 BIST BALIKESİR 45.994 -0,54 BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.989
|-1,98
|BIST ANKARA
|113.840
|-2,36
|BIST ANTALYA
|53.184
|-1,67
|BIST BALIKESİR
|45.994
|-0,54
|BIST BURSA
|136.196
|-2,24
|BIST DENIZLI
|77.296
|-1,62
|BIST ISTANBUL
|96.729
|-1,54
|BIST IZMIR
|137.905
|-1,80
|BIST KAYSERI
|351.032
|-1,20
|BIST KOCAELI
|228.859
|-1,04
|BIST KONYA
|58.407
|-0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|179.970
|-2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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