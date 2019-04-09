Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.210 1,24 BIST ANKARA 115.896 1,81 BIST ANTALYA 53.825 1,20 BIST BALIKESİR 46.093 0,22 BIST BURSA 138.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.210
|1,24
|BIST ANKARA
|115.896
|1,81
|BIST ANTALYA
|53.825
|1,20
|BIST BALIKESİR
|46.093
|0,22
|BIST BURSA
|138.133
|1,42
|BIST DENIZLI
|78.591
|1,67
|BIST ISTANBUL
|97.927
|1,24
|BIST IZMIR
|139.617
|1,24
|BIST KAYSERI
|351.234
|0,06
|BIST KOCAELI
|228.588
|-0,12
|BIST KONYA
|59.470
|1,82
|BIST TEKIRDAĞ
|183.840
|2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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