Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.210 1,24 BIST ANKARA 115.896 1,81 BIST ANTALYA 53.825 1,20 BIST BALIKESİR 46.093 0,22 BIST BURSA 138.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.210 1,24
BIST ANKARA 115.896 1,81
BIST ANTALYA 53.825 1,20
BIST BALIKESİR 46.093 0,22
BIST BURSA 138.133 1,42
BIST DENIZLI 78.591 1,67
BIST ISTANBUL 97.927 1,24
BIST IZMIR 139.617 1,24
BIST KAYSERI 351.234 0,06
BIST KOCAELI 228.588 -0,12
BIST KONYA 59.470 1,82
BIST TEKIRDAĞ 183.840 2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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