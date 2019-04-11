Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.160 -0,79 BIST ANKARA 114.022 -0,52 BIST ANTALYA 54.408 0,68 BIST BALIKESİR 45.444 -0,96 BIST BURSA 136.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:52 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.160
|-0,79
|BIST ANKARA
|114.022
|-0,52
|BIST ANTALYA
|54.408
|0,68
|BIST BALIKESİR
|45.444
|-0,96
|BIST BURSA
|136.299
|-1,44
|BIST DENIZLI
|78.580
|-0,72
|BIST ISTANBUL
|96.252
|-0,72
|BIST IZMIR
|136.670
|-1,58
|BIST KAYSERI
|326.944
|-3,31
|BIST KOCAELI
|221.640
|-1,91
|BIST KONYA
|59.672
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|192.648
|3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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