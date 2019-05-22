Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

11 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 154.359 -3,74 BIST ANKARA 100.409 -3,68 BIST ANTALYA 44.105 -1,52 BIST BALIKESİR 46.067 -1,99 BIST BURSA 113.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 154.359 -3,74
BIST ANKARA 100.409 -3,68
BIST ANTALYA 44.105 -1,52
BIST BALIKESİR 46.067 -1,99
BIST BURSA 113.587 -4,29
BIST DENIZLI 71.469 -3,48
BIST ISTANBUL 85.322 -1,74
BIST IZMIR 131.837 -2,52
BIST KAYSERI 284.606 -1,68
BIST KOCAELI 204.929 -1,04
BIST KONYA 63.472 -1,77
BIST TEKIRDAĞ 195.522 -4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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