Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
11 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 154.359 -3,74 BIST ANKARA 100.409 -3,68 BIST ANTALYA 44.105 -1,52 BIST BALIKESİR 46.067 -1,99 BIST BURSA 113.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:48 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|154.359
|-3,74
|BIST ANKARA
|100.409
|-3,68
|BIST ANTALYA
|44.105
|-1,52
|BIST BALIKESİR
|46.067
|-1,99
|BIST BURSA
|113.587
|-4,29
|BIST DENIZLI
|71.469
|-3,48
|BIST ISTANBUL
|85.322
|-1,74
|BIST IZMIR
|131.837
|-2,52
|BIST KAYSERI
|284.606
|-1,68
|BIST KOCAELI
|204.929
|-1,04
|BIST KONYA
|63.472
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|195.522
|-4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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