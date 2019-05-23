Borsada şehir endekslerinin değişimi
11 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 157.662 2,14 BIST ANKARA 100.917 0,51 BIST ANTALYA 44.285 0,41 BIST BALIKESİR 45.406 -1,43 BIST BURSA 112.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|157.662
|2,14
|BIST ANKARA
|100.917
|0,51
|BIST ANTALYA
|44.285
|0,41
|BIST BALIKESİR
|45.406
|-1,43
|BIST BURSA
|112.929
|-0,58
|BIST DENIZLI
|71.452
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|86.242
|1,08
|BIST IZMIR
|130.967
|-0,66
|BIST KAYSERI
|280.340
|-1,50
|BIST KOCAELI
|206.272
|0,66
|BIST KONYA
|62.596
|-1,38
|BIST TEKIRDAĞ
|200.593
|2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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