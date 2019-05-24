Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.268 10,53 BIST ANKARA 102.892 1,96 BIST ANTALYA 44.505 0,50 BIST BALIKESİR 46.424 2,24 BIST BURSA 115.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.268 10,53
BIST ANKARA 102.892 1,96
BIST ANTALYA 44.505 0,50
BIST BALIKESİR 46.424 2,24
BIST BURSA 115.185 2,00
BIST DENIZLI 73.322 2,62
BIST ISTANBUL 87.536 1,50
BIST IZMIR 135.037 3,11
BIST KAYSERI 281.775 0,51
BIST KOCAELI 207.958 0,82
BIST KONYA 62.908 0,50
BIST TEKIRDAĞ 201.679 0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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