Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.872 1,49 BIST ANKARA 102.286 -0,59 BIST ANTALYA 44.327 -0,40 BIST BALIKESİR 46.455 0,07 BIST BURSA 114.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.872 1,49
BIST ANKARA 102.286 -0,59
BIST ANTALYA 44.327 -0,40
BIST BALIKESİR 46.455 0,07
BIST BURSA 114.970 -0,19
BIST DENIZLI 73.938 0,84
BIST ISTANBUL 87.370 -0,19
BIST IZMIR 133.708 -0,98
BIST KAYSERI 280.789 -0,35
BIST KOCAELI 206.797 -0,56
BIST KONYA 61.417 -2,37
BIST TEKIRDAĞ 202.728 0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:48:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]