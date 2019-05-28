Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.619 -0,71 BIST ANKARA 104.599 2,26 BIST ANTALYA 44.795 1,06 BIST BALIKESİR 47.397 2,03 BIST BURSA 117.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.619 -0,71
BIST ANKARA 104.599 2,26
BIST ANTALYA 44.795 1,06
BIST BALIKESİR 47.397 2,03
BIST BURSA 117.856 2,51
BIST DENIZLI 74.887 1,28
BIST ISTANBUL 88.650 1,47
BIST IZMIR 135.029 0,99
BIST KAYSERI 276.249 -1,62
BIST KOCAELI 209.418 1,27
BIST KONYA 61.478 0,10
BIST TEKIRDAĞ 208.269 2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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