Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.321 0,40 BIST ANKARA 104.282 -0,30 BIST ANTALYA 44.323 -1,05 BIST BALIKESİR 47.176 -0,47 BIST BURSA 117.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.321 0,40
BIST ANKARA 104.282 -0,30
BIST ANTALYA 44.323 -1,05
BIST BALIKESİR 47.176 -0,47
BIST BURSA 117.585 -0,23
BIST DENIZLI 72.405 -3,31
BIST ISTANBUL 89.673 1,15
BIST IZMIR 135.566 0,40
BIST KAYSERI 275.806 -0,16
BIST KOCAELI 210.562 0,55
BIST KONYA 61.161 -0,52
BIST TEKIRDAĞ 206.768 -0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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