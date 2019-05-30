Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.164 1,61 BIST ANKARA 107.981 3,55 BIST ANTALYA 44.977 1,48 BIST BALIKESİR 48.032 1,81 BIST BURSA 120.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:41 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.164
|1,61
|BIST ANKARA
|107.981
|3,55
|BIST ANTALYA
|44.977
|1,48
|BIST BALIKESİR
|48.032
|1,81
|BIST BURSA
|120.063
|2,11
|BIST DENIZLI
|73.430
|1,42
|BIST ISTANBUL
|91.986
|2,58
|BIST IZMIR
|138.906
|2,46
|BIST KAYSERI
|280.331
|1,64
|BIST KOCAELI
|217.773
|3,42
|BIST KONYA
|61.927
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|207.427
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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