Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.164 1,61 BIST ANKARA 107.981 3,55 BIST ANTALYA 44.977 1,48 BIST BALIKESİR 48.032 1,81 BIST BURSA 120.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.164 1,61
BIST ANKARA 107.981 3,55
BIST ANTALYA 44.977 1,48
BIST BALIKESİR 48.032 1,81
BIST BURSA 120.063 2,11
BIST DENIZLI 73.430 1,42
BIST ISTANBUL 91.986 2,58
BIST IZMIR 138.906 2,46
BIST KAYSERI 280.331 1,64
BIST KOCAELI 217.773 3,42
BIST KONYA 61.927 1,25
BIST TEKIRDAĞ 207.427 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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