Borsada şehir endekslerinin değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.020 1,04 BIST ANKARA 109.564 1,47 BIST ANTALYA 45.184 0,46 BIST BALIKESİR 48.566 1,11 BIST BURSA 122.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:32 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.020
|1,04
|BIST ANKARA
|109.564
|1,47
|BIST ANTALYA
|45.184
|0,46
|BIST BALIKESİR
|48.566
|1,11
|BIST BURSA
|122.210
|1,79
|BIST DENIZLI
|73.683
|0,35
|BIST ISTANBUL
|92.343
|0,39
|BIST IZMIR
|140.505
|1,15
|BIST KAYSERI
|285.777
|1,94
|BIST KOCAELI
|226.927
|4,20
|BIST KONYA
|63.255
|2,14
|BIST TEKIRDAĞ
|209.585
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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