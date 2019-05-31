Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.020 1,04 BIST ANKARA 109.564 1,47 BIST ANTALYA 45.184 0,46 BIST BALIKESİR 48.566 1,11 BIST BURSA 122.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.020 1,04
BIST ANKARA 109.564 1,47
BIST ANTALYA 45.184 0,46
BIST BALIKESİR 48.566 1,11
BIST BURSA 122.210 1,79
BIST DENIZLI 73.683 0,35
BIST ISTANBUL 92.343 0,39
BIST IZMIR 140.505 1,15
BIST KAYSERI 285.777 1,94
BIST KOCAELI 226.927 4,20
BIST KONYA 63.255 2,14
BIST TEKIRDAĞ 209.585 1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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