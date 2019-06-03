Borsada şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.980 -1,13 BIST ANKARA 109.720 0,14 BIST ANTALYA 45.596 0,91 BIST BALIKESİR 48.530 -0,08 BIST BURSA 120.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:23 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.980
|-1,13
|BIST ANKARA
|109.720
|0,14
|BIST ANTALYA
|45.596
|0,91
|BIST BALIKESİR
|48.530
|-0,08
|BIST BURSA
|120.736
|-1,21
|BIST DENIZLI
|73.297
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|92.682
|0,37
|BIST IZMIR
|141.259
|0,54
|BIST KAYSERI
|291.030
|1,84
|BIST KOCAELI
|223.505
|-1,51
|BIST KONYA
|63.212
|-0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|207.944
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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