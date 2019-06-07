Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.132 1,20 BIST ANKARA 112.829 2,83 BIST ANTALYA 46.651 2,32 BIST BALIKESİR 49.821 2,66 BIST BURSA 125.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.132 1,20
BIST ANKARA 112.829 2,83
BIST ANTALYA 46.651 2,32
BIST BALIKESİR 49.821 2,66
BIST BURSA 125.721 4,13
BIST DENIZLI 74.296 1,36
BIST ISTANBUL 96.602 4,23
BIST IZMIR 144.301 2,15
BIST KAYSERI 297.216 2,13
BIST KOCAELI 224.118 0,27
BIST KONYA 63.360 0,23
BIST TEKIRDAĞ 209.469 0,73

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Delikanlı gibi Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor Yüzyıllık vaatte geri sayım! Filyos Limanı 2020'de hizmete alınacak Tüketicilere "sosyal medya pazarı" uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 20:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]