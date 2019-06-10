Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.313 5,62 BIST ANKARA 114.183 1,20 BIST ANTALYA 47.213 1,20 BIST BALIKESİR 50.514 1,39 BIST BURSA 127.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.313 5,62
BIST ANKARA 114.183 1,20
BIST ANTALYA 47.213 1,20
BIST BALIKESİR 50.514 1,39
BIST BURSA 127.519 1,43
BIST DENIZLI 76.283 2,68
BIST ISTANBUL 96.436 -0,17
BIST IZMIR 147.680 2,34
BIST KAYSERI 301.776 1,53
BIST KOCAELI 223.463 -0,29
BIST KONYA 64.896 2,42
BIST TEKIRDAĞ 215.577 2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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