Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.313 5,62 BIST ANKARA 114.183 1,20 BIST ANTALYA 47.213 1,20 BIST BALIKESİR 50.514 1,39 BIST BURSA 127.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:35 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.313
|5,62
|BIST ANKARA
|114.183
|1,20
|BIST ANTALYA
|47.213
|1,20
|BIST BALIKESİR
|50.514
|1,39
|BIST BURSA
|127.519
|1,43
|BIST DENIZLI
|76.283
|2,68
|BIST ISTANBUL
|96.436
|-0,17
|BIST IZMIR
|147.680
|2,34
|BIST KAYSERI
|301.776
|1,53
|BIST KOCAELI
|223.463
|-0,29
|BIST KONYA
|64.896
|2,42
|BIST TEKIRDAĞ
|215.577
|2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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