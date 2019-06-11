Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.630 -1,93 BIST ANKARA 112.014 -1,90 BIST ANTALYA 46.469 -1,58 BIST BALIKESİR 50.276 -0,47 BIST BURSA 126.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.630 -1,93
BIST ANKARA 112.014 -1,90
BIST ANTALYA 46.469 -1,58
BIST BALIKESİR 50.276 -0,47
BIST BURSA 126.906 -0,48
BIST DENIZLI 76.038 -0,32
BIST ISTANBUL 94.751 -1,75
BIST IZMIR 145.766 -1,30
BIST KAYSERI 296.544 -1,73
BIST KOCAELI 220.696 -1,24
BIST KONYA 64.158 -1,14
BIST TEKIRDAĞ 210.593 -2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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