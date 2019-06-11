Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.630 -1,93 BIST ANKARA 112.014 -1,90 BIST ANTALYA 46.469 -1,58 BIST BALIKESİR 50.276 -0,47 BIST BURSA 126.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:32 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.630
|-1,93
|BIST ANKARA
|112.014
|-1,90
|BIST ANTALYA
|46.469
|-1,58
|BIST BALIKESİR
|50.276
|-0,47
|BIST BURSA
|126.906
|-0,48
|BIST DENIZLI
|76.038
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|94.751
|-1,75
|BIST IZMIR
|145.766
|-1,30
|BIST KAYSERI
|296.544
|-1,73
|BIST KOCAELI
|220.696
|-1,24
|BIST KONYA
|64.158
|-1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|210.593
|-2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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