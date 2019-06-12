Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.596 -0,02 BIST ANKARA 113.490 1,32 BIST ANTALYA 46.882 0,89 BIST BALIKESİR 49.802 -0,94 BIST BURSA 128.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.596 -0,02
BIST ANKARA 113.490 1,32
BIST ANTALYA 46.882 0,89
BIST BALIKESİR 49.802 -0,94
BIST BURSA 128.586 1,32
BIST DENIZLI 76.837 1,05
BIST ISTANBUL 95.085 0,35
BIST IZMIR 147.520 1,20
BIST KAYSERI 297.108 0,19
BIST KOCAELI 217.932 -1,25
BIST KONYA 64.386 0,36
BIST TEKIRDAĞ 209.671 -0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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