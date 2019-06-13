Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.578 -2,67 BIST ANKARA 110.524 -2,61 BIST ANTALYA 48.613 3,69 BIST BALIKESİR 48.279 -3,06 BIST BURSA 124.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:36 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.578
|-2,67
|BIST ANKARA
|110.524
|-2,61
|BIST ANTALYA
|48.613
|3,69
|BIST BALIKESİR
|48.279
|-3,06
|BIST BURSA
|124.802
|-2,94
|BIST DENIZLI
|75.108
|-2,25
|BIST ISTANBUL
|92.871
|-2,33
|BIST IZMIR
|146.268
|-0,85
|BIST KAYSERI
|290.302
|-2,29
|BIST KOCAELI
|214.341
|-1,65
|BIST KONYA
|63.409
|-1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|202.655
|-3,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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