Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.578 -2,67 BIST ANKARA 110.524 -2,61 BIST ANTALYA 48.613 3,69 BIST BALIKESİR 48.279 -3,06 BIST BURSA 124.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.578 -2,67
BIST ANKARA 110.524 -2,61
BIST ANTALYA 48.613 3,69
BIST BALIKESİR 48.279 -3,06
BIST BURSA 124.802 -2,94
BIST DENIZLI 75.108 -2,25
BIST ISTANBUL 92.871 -2,33
BIST IZMIR 146.268 -0,85
BIST KAYSERI 290.302 -2,29
BIST KOCAELI 214.341 -1,65
BIST KONYA 63.409 -1,52
BIST TEKIRDAĞ 202.655 -3,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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