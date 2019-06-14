Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

3 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.837 4,52 BIST ANKARA 110.140 -0,35 BIST ANTALYA 47.097 -3,12 BIST BALIKESİR 48.643 0,75 BIST BURSA 125.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.837 4,52
BIST ANKARA 110.140 -0,35
BIST ANTALYA 47.097 -3,12
BIST BALIKESİR 48.643 0,75
BIST BURSA 125.887 0,87
BIST DENIZLI 74.388 -0,96
BIST ISTANBUL 93.876 1,08
BIST IZMIR 147.011 0,51
BIST KAYSERI 292.310 0,69
BIST KOCAELI 213.071 -0,59
BIST KONYA 62.793 -0,97
BIST TEKIRDAĞ 208.565 2,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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