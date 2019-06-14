Borsada şehir endekslerinin değişimi
3 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.837 4,52 BIST ANKARA 110.140 -0,35 BIST ANTALYA 47.097 -3,12 BIST BALIKESİR 48.643 0,75 BIST BURSA 125.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:38 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.837
|4,52
|BIST ANKARA
|110.140
|-0,35
|BIST ANTALYA
|47.097
|-3,12
|BIST BALIKESİR
|48.643
|0,75
|BIST BURSA
|125.887
|0,87
|BIST DENIZLI
|74.388
|-0,96
|BIST ISTANBUL
|93.876
|1,08
|BIST IZMIR
|147.011
|0,51
|BIST KAYSERI
|292.310
|0,69
|BIST KOCAELI
|213.071
|-0,59
|BIST KONYA
|62.793
|-0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|208.565
|2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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