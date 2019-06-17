Son Dakika Haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.517 -2,79 BIST ANKARA 111.873 1,57 BIST ANTALYA 47.720 1,32 BIST BALIKESİR 49.101 0,94 BIST BURSA 128.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.517 -2,79
BIST ANKARA 111.873 1,57
BIST ANTALYA 47.720 1,32
BIST BALIKESİR 49.101 0,94
BIST BURSA 128.466 2,05
BIST DENIZLI 75.219 1,12
BIST ISTANBUL 95.120 1,32
BIST IZMIR 149.748 1,86
BIST KAYSERI 294.391 0,71
BIST KOCAELI 215.726 1,25
BIST KONYA 63.822 1,64
BIST TEKIRDAĞ 209.212 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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